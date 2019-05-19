Орлов извинился перед игроком сборной Латвии

Защитник "Вашингтона" и сборной России Дмитрий Орлов разыскал номер телефона нападающего сборной Латвии и рижского "Динамо" Оскара Батни и прислал ему сообщение с извинениями. Об этом сам Батня рассказал латвийским журналистам.

Напомним, в первом периоде матча Латвия – Россия Орлов навязал Батне единоборство и попал ему плечом в голову, но не получил даже двух минут штрафа.

На текущем чемпионате мира в активе Орлова 4 (1+3) очка в 5 матчах при показателе полезности "+5". (Игорь Еронко)

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