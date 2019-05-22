Орлов – автор самого сильного результативного броска на групповом этапе ЧМ

Гол защитника сборной России Дмитрия Орлова​ в ворота Латвии​ (3:1) был признан самым сильным результативным броском на групповом этапе чемпионата мира-2019.

27-летний хоккеист сравнял счет в начале второго периода, отправив шайбу в ворота соперника со скоростью 152,5 км/ч.

На турнире Орлов провел 7 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов за результативность при показателе полезности "+9".

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