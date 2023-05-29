Опубликован предварительный состав групп ЧМ-2024 без России и Белоруссии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала предварительный состав групп на чемпионат мира в 2024 году.

Турнир пройдет в Чехии. Отмечается, что состав групп еще может претерпеть изменения.

Группа А (Острава): Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Группа В (Прага): Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за отстранения от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.