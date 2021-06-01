Определился единственный расклад, при котором Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира

После победы Финляндии над Канадой (3:2 Б) положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Финляндия — 17 очков (7 матчей), США — 15 (6), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе: Италия — США, Германия — Латвия.

В группе А после матча Швейцария — Великобритания (6:3) положение выглядит так:

Швейцария — 15 очков (7 матчей), Россия — 14 (6), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи: Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия;

Канада может выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе, только если матч Германия — Латвия закончится в основное время.

Так что россияне встретятся с канадцами (если те попадут в четвертьфинал), только если займет первую позицию в группе А. Расклады для нашей сборной такие:

— Если Россия побеждает Белоруссию, то занимает первое место в группе.

— Если же россияне не смогут это сделать, то в случае равенства очков с Швейцарией мы будем выше этой команды, а со Словакией — ниже (критерий — победа в личной встрече). А вот если по 15 очков наберут все три этих сборные сразу, то наши хоккеисты останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число очков в матчах внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).