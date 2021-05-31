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Определились все участники плей-офф чемпионата мира из группы А

31 мая 2021, 22:54
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Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею от группы А. Ранее сборная России по буллитам обыграла команду Швеции (3:2 Б).

После победы России над Швецией (3:2 ОТ) положение в группе А чемпионата мира выглядит так: Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6). Россияне, швейцарцы, словаки и чехи обеспечили себе место в 1/4 финала.

Турнир проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры