Чемпионат мира

23:29 21 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Все пары четвертьфиналистов ЧМ-2019: Россия против США, Канада - Швейцарии

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Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира-2019 по хоккею.

В четвертьфинале в четверг, 23 мая, между собой сыграют:

РоссияСША

КанадаШвейцария

ФинляндияШвеция

ЧехияГермания

При этом Россия и Канада могут сыграть только в финале: все расклады для сборной на плей-офф ЧМ – здесь.

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