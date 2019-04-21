Онлайн с защитником "Нью-Джерси" и сборной России Егором Яковлевым – в 16.00

В 16.00 на Ютуб-канале "СЭ" стартует онлайн с защитником "Нью-Джерси" и сборной России Егором Яковлевым. Ведущий – Игорь Еронко.
Наш номер WhatsApp для связи – 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
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Группа A
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|очки
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|Великобритания
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|Дания
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|Канада
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|5.
|США
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|6.
|Словакия
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|7.
|Финляндия
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|0-0
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|8.
|Франция
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Группа B
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|Австрия
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|Италия
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|3.
|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|5.
|Россия
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|Чехия
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|Швейцария
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|8.
|Швеция
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В 16.00 на Ютуб-канале "СЭ" стартует онлайн с защитником "Нью-Джерси" и сборной России Егором Яковлевым. Ведущий – Игорь Еронко.
Наш номер WhatsApp для связи – 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!