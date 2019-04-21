Онлайн с защитником "Нью-Джерси" и сборной России Егором Яковлевым – в 16.00

В 16.00 на Ютуб-канале "СЭ" стартует онлайн с защитником "Нью-Джерси" и сборной России Егором Яковлевым. Ведущий – Игорь Еронко.

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