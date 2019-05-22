Оливер Экман-Ларссон: "Прочувствовали на себе, сколько у России сильных игроков"

Защитник "Аризоны" и сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон прокомментировал поражение от сборной России (4:7) в рамках чемпионата мира в Словакии. Швеция может встретиться с Россией уже в полуфинале, если пройдет финнов, потому что у шведов пятый посев, а у России – первый.

- Что с вами случилось во втором периоде?

- Я бы и сам хотел узнать, что с нами случилось во втором периоде.

- Но есть ли причины, которые на поверхности?

- Мы отлично сыграли первый период. Это был наш лучший период на турнире. Мы говорили о том, что россиян надо уводить на периметр еще со средней зоны, и пусть они оттуда бросают. У нас это хорошо получалось. А во втором мы откатились, допустили множество ошибок, и все пошло совсем уж плохо.

- Но третий-то период вас порадовал?

- Мы обсуждали, что нужно попытаться выиграть третий период, чтобы набраться уверенности в своих силах. Чтобы воспрять духом перед четвертьфиналом. С финнами будет непросто. Знаем, что должны сыграть намного лучше, чтобы пройти дальше. С Финляндией всегда сложно, у нас ведь историческое противостояние.

- У финнов всего два игрока из НХЛ.

- Это ничего не меняет. В плей-офф чемпионата мира не бывает легких матчей. Если не выкладываешься – проиграешь.

- Россия – главный фаворит ЧМ?

- Да. У них очень много сильных игроков. Мы это на себе прочувствовали. Им хватило одного периода, чтобы смять нас. Надеюсь, мы еще встретимся. (Игорь Еронко)

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