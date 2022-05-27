Олимпийский чемпион Тихонов — об отстранении России от ЧМ-2023 по хоккею: «Сами к нам приползут на четвереньках»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на отстранение сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 по хоккею.
— Большего идиотизма, который сейчас в мире, не существует, — цитирует Тихонова «РБ Спорт». — Все закончится нашей великолепной победой, и к нам приползут на четвереньках и будут молить нас, чтобы бы мы их приняли куда-нибудь, дали кусок хлеба и баллон газа. Идиоты законченные! Моральные уроды!
— А что теперь делать нашим сборным в отсутствии чемпионата мира?
— Пусть играют Россия, Беларусь, Казахстан. У нас достаточное количество ледовых дворцов.
Тихонов также добавил, что «вместо арестованных яхт на триллионы» нужно развивать детский спорт.
Сегодня, 27 мая стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.