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Сегодня, 18:06

Олимпийский чемпион Тихонов — об отстранении России от ЧМ-2023 по хоккею: «Сами к нам приползут на четвереньках»

Биатлонист Тихонов назвал идиотизмом отстранение сборной России от ЧМ-2023
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на отстранение сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 по хоккею.

— Большего идиотизма, который сейчас в мире, не существует, — цитирует Тихонова «РБ Спорт». — Все закончится нашей великолепной победой, и к нам приползут на четвереньках и будут молить нас, чтобы бы мы их приняли куда-нибудь, дали кусок хлеба и баллон газа. Идиоты законченные! Моральные уроды!

— А что теперь делать нашим сборным в отсутствии чемпионата мира?
— Пусть играют Россия, Беларусь, Казахстан. У нас достаточное количество ледовых дворцов.

Тихонов также добавил, что «вместо арестованных яхт на триллионы» нужно развивать детский спорт.

Сегодня, 27 мая стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-ob-otstranenii-rossii-ot-chm-2023-bol-shego-idiotizma-kotory-j-sejchas-v-mire-ne-sushhestvuet/
Чемпионат мира по хоккею
Александр Тихонов
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