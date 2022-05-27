Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на отстранение сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 по хоккею.

— Большего идиотизма, который сейчас в мире, не существует, — цитирует Тихонова «РБ Спорт». — Все закончится нашей великолепной победой, и к нам приползут на четвереньках и будут молить нас, чтобы бы мы их приняли куда-нибудь, дали кусок хлеба и баллон газа. Идиоты законченные! Моральные уроды!

— А что теперь делать нашим сборным в отсутствии чемпионата мира?

— Пусть играют Россия, Беларусь, Казахстан. У нас достаточное количество ледовых дворцов.

Тихонов также добавил, что «вместо арестованных яхт на триллионы» нужно развивать детский спорт.

Сегодня, 27 мая стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.