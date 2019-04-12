Олимпийская сборная России победила Францию в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России обыграла Францию в первом матче Еврочелленджа - 4:1. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Игорь Руденков (дубль), Егор Коршков и Павел Красковский.

Следующий матч между Россией и Францией пройдет 13 апреля.

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Еврочеллендж

"Франция" - "Россия (ол.)" - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Руденков - 1 (Злобин), 7:49 - 0:1. Коршков - 2 (бол., Голышев, Рафиков), 14:58 - 0:2. Руденков - 2 (Злобин), 25:26 - 0:3. Реш - 1 (Клеро, Бозон), 41:05 - 1:3. Красковский - 1 (бол., Коршков, Голышев), 47:42 - 1:4.

Вратари: Илонен - Коновалов.

Штраф: 10 - 22.

Броски: 16 (7+6+3) - 57 (13+23+21).

Судьи: Дехаен, Эмек.

12 апреля. Руан. Ile Lacroix.

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