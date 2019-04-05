Олег Браташ: "Хорошая и полезная игра для обеих команд"

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после товарищеского матча со сборной Белоруссии (4:1) поблагодарил соперника и отметил, что игра была полезна для обеих команд.

– Хорошая и полезная игра для обеих команд, – приводит слова Браташа "Страница хоккея Беларуси". – Спасибо нам, что готовим друзей-белорусов к чемпионату мира. Спасибо белорусам, что они исполнили роль спарринг-партнеров для наших молодых ребят.



Завтра будет Бочаров играть в воротах. Что касается Коновалова, то он действовал достойно. Я его уровень вратарский оцениваю высоко.



Прекрасный дворец спорта, отличные условия, единственное, что расстраивает – зрителей мало. Надо Беларуси популяризировать хоккей, потому что в Европе и России на сборных-хозяевах всегда полные стадионы. Было удивление и расстройство. Это говорит о популярности самого хоккея. Резануло.