Главный тренер сборной Казахстана Болякин: «У нас не такая мастеровитая команда, чтобы побеждать без сверхусилий»

Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин после поражения от Венгрии (2:4) на ЧМ-2025 объяснил, какие выводы должна сделать команда перед решающими матчами за место в элитном дивизионе.

«Давление полных трибун в предстоящем матче с Данией? Ребята играют в КХЛ и знают это. Когда болельщики на трибунах шумно поддерживают, то наоборот хорошо. Я сказал команде, что мы представляем страну, каждый должен покопаться в себе и спросить: для чего мы здесь? У нас не такая мастеровитая команда, чтобы побеждать без сверхусилий, поэтому все зависит от нас. Будем стараться исправлять ситуацию, но главное, чтобы игроки понимали, что за них болеют наши болельщики.

Когда они играют за сборную страны на чемпионате мира, то должны защищать честь герба, который у них на груди. Мы не должны быть гостями на чужом празднике. Сейчас надо встряхнуть это поражение и подумать над тем, куда мы движемся», — приводит слова Болякина Meta-ratings.kz.

14 мая сборная Казахстана сыграет с Данией. Команда Болякина набрала 3 очка в трех матчах и занимает 6-е место в группе В.