Около 80 процентов билетов уже реализовано на матчи ЧМ

Около 80 процентов билетов на матчи чемпионата мира 2019 года в Словакии уже проданы. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хорст Лихтнер.

- На все матчи чемпионата мира реализовано порядка 80 процентов билетов, - цитирует ТАСС Лихтнера.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Все матчи группового турнира российская команда проведет на арене в Братиславе, которая на матчах чемпионата мира будет вмещать 9774 человека.