Объявлен состав сборной России на матч против Белоруссии
19:06
Стал известен состав сборной России на заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 против Белоруссии.
Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.
Если Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией, то занимает первое место в группе.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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