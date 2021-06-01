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Объявлен состав сборной России на матч против Белоруссии

19:06
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Стал известен состав сборной России на заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 против Белоруссии.

Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Если Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией, то занимает первое место в группе.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры