Объявлен состав сборной России на матч против Белоруссии

Стал известен состав сборной России на заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 против Белоруссии.

Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

? Состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира!

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Играем с Белоруссией, стартовое вбрасывание в 20:15. Смотреть в прямом эфире — нa @MatchTV и https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/cxFHgmd5VQ — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Если Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией, то занимает первое место в группе.