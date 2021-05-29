Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира со Швейцарией
Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Швейцарии.
Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.
Состав сборной России на матч со Швейцарией:
Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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