Общая сумма расходов на организацию ЧМ по хоккею в Риге превысила 12 миллионов евро
12:28
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, сколько на данный момент потрачено денег на организацию чемпионата мира по хоккею в Риге.
По словам Калвитиса, бюджет ЧМ составил более 12 миллионов евро. Из них 30 процентов заплатило правительство.
«Самые большие затраты были связаны с тем, что надо было расположить всех участников по одному в номере. Это большая затратная позиция, потому что этот чемпионат полностью финансируется латвийским правительством, Международной федерацией хоккея (IIHF) и Федерацией хоккея Латвии», — цитирует Клвитиса ТАСС.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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