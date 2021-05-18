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Общая сумма расходов на организацию ЧМ по хоккею в Риге превысила 12 миллионов евро

12:28
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Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал, сколько на данный момент потрачено денег на организацию чемпионата мира по хоккею в Риге.

По словам Калвитиса, бюджет ЧМ составил более 12 миллионов евро. Из них 30 процентов заплатило правительство.

«Самые большие затраты были связаны с тем, что надо было расположить всех участников по одному в номере. Это большая затратная позиция, потому что этот чемпионат полностью финансируется латвийским правительством, Международной федерацией хоккея (IIHF) и Федерацией хоккея Латвии», — цитирует Клвитиса ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11400547

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав