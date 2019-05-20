Чемпионат мира

19:33 | Хоккей — Чемпионат мира

Нюландер возглавил список бомбардиров ЧМ-2019 и обошел Кучерова

0
Обсудить

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер отметился 2 результативными передачами в матче группового этапа чемпионата мира-2019 против команды Латвии. Таким образом, он набрал 15 (4+11) баллов в шести встречах. 

Нюландер обошел форварда сборной России Никиту Кучерова в списке бомбардиров турнира. В активе россиянина 14 (6+8) очков.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019

Опрос

Какого результата вы ждете от сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ