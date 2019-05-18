Чемпионат мира

23:45 18 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019

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Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал 3 (1+2) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швейцарии (4:3). Таким образом, в его активе 13 (4+9) баллов в пяти встречах.

Нюландер обогнал нападающего сборной России Никиту Кучерова в списке бомбардиров турнира. В активе россиянина 12 (4+8) очков.

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 15 баллов. Швеция с 12 очками располагается на второй строчке.

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