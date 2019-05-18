Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал 3 (1+2) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швейцарии (4:3). Таким образом, в его активе 13 (4+9) баллов в пяти встречах.

Нюландер обогнал нападающего сборной России Никиту Кучерова в списке бомбардиров турнира. В активе россиянина 12 (4+8) очков.

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 15 баллов. Швеция с 12 очками располагается на второй строчке.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 //

Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019