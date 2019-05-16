Чемпионат мира

20:45 | Хоккей — Чемпионат мира

Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМ-2019

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Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал 2 (1+1) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Австрии (9:1). Таким образом, он набрал 10 (3+7) очков в четырех играх.

Нюландер догнал форварда сборной России Никиту Кучерова в списке бомбардиров. На счету россиянина также 10 (3+7) очков. 

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 12 баллов. Швеция с 9 очками располагается на третьей строчке.

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