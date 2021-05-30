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Нужны ли сборной Бобровский и Тарасенко? Live с Вайсфельдом — в 12.00

09:00
Live. Фото «СЭ»
Live. Фото «СЭ»

Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайфельдом после победы России над Швейцарией (4:1) в матче чемпионата мира — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:
— Толчинский — герой матча
— Самонов пока превосходит ожидания
— Нужен ли сборной Бобровский? А Тарасенко?
— Кто главный конкурент России в борьбе за золото?

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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проголосовало: 59749
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Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Возьмет золото
38.7%
Будет второй
11.7%
Станет третьей
15.7%
Останется четвертой
7.8%
Вылетит в четвертьфинале
20.6%
Не закончить бы в группе
5.5%
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры