Нужны ли сборной Бобровский и Тарасенко? Live с Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайфельдом после победы России над Швейцарией (4:1) в матче чемпионата мира — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Толчинский — герой матча
— Самонов пока превосходит ожидания
— Нужен ли сборной Бобровский? А Тарасенко?
— Кто главный конкурент России в борьбе за золото?
Результаты опроса
проголосовало: 59749Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Возьмет золото
38.7%
Будет второй
11.7%
Станет третьей
15.7%
Останется четвертой
7.8%
Вылетит в четвертьфинале
20.6%
Не закончить бы в группе
5.5%
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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