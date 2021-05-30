Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайфельдом после победы России над Швейцарией (4:1) в матче чемпионата мира — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Толчинский — герой матча

— Самонов пока превосходит ожидания

— Нужен ли сборной Бобровский? А Тарасенко?

— Кто главный конкурент России в борьбе за золото?