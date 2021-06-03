«Ну, привет!» Бобровский перед матчем России с Канадой
20:17
В Twitter Федерации хоккея России перед матчем со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира опубликовано фото вратаря российской команды Сергея Бобровского.
? Ну, привет! #RUSCAN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/4dJr0iLtvz— Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021
«Ну, привет!», — говорится в сообщении.
Бобровский занял место в воротах с первых минут. Александр Самонов остался в запасе.
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