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«Ну, привет!» Бобровский перед матчем России с Канадой

20:17
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В Twitter Федерации хоккея России перед матчем со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира опубликовано фото вратаря российской команды Сергея Бобровского.

«Ну, привет!», — говорится в сообщении.

Бобровский занял место в воротах с первых минут. Александр Самонов остался в запасе.

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