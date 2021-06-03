«Ну, привет!» Бобровский перед матчем России с Канадой

В Twitter Федерации хоккея России перед матчем со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира опубликовано фото вратаря российской команды Сергея Бобровского.

«Ну, привет!», — говорится в сообщении.

Бобровский занял место в воротах с первых минут. Александр Самонов остался в запасе.