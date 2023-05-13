Новиков: «Надо вылавливать Тардифа и стучать ботинком, пока нас не примут обратно»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что Федерация хоккея России должна делать все возможное для возвращения национальной команды в число участников чемпионата мира.

«Безусловно, любой чемпионат мира, что по хоккею, что по футболу — это грандиозного масштаба событие. Жаль, что чемпионат мира снова проходит без участия россиян. Но мы должны не отступать, а наоборот, наступать. Считаю, что наша Федерация хоккея России просто обязана послать в Финляндию и Латвию свою делегацию. Надо вылавливать Тардифа и стучать ботинком, пока нас не примут обратно. Позиция насчет того, что без нас чемпионат мира не тот — ошибочна и неправильна. С Россией или без России он все равно является спортивным соревнованием, для участников которого главной целью является победа. И им абсолютно без разницы, участвуют ли россияне в ЧМ или нет. Заслуг победителей это нисколько не умалит», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.