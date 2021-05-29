Сборная США одержала четвертую победу кряду на ЧМ-2021, обыграв Норвегию
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла команду Норвегии (2:1). Шайбы в составе победителей забросили Конор Гарлэнд и Тейдж Томпсон.
Американцы набрали 12 очков и занимают первое место в группе B. У Норвегии 5 очков и седьмая позиция.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Норвегия — США — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Гарлэнд — 1 (бол., Джонс, Томпсон), 10:30 — 0:1. Томпсон — 1 (Донато, Рой), 27:12 — 0:2. К.А. Улимб — 2 (Россели Ольсен), 54:27 — 1:2.
Вратари: Хаукеланн (58:24) — Эттингер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 23 (5+10+8) — 27 (8+14+5).
Судьи: Стернат, Черриг.
29 мая. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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