Норвегия после поражения от России пропустила 7 шайб от Чехии

Сборная Чехии разгромила Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 7:2. На счету чехов это вторая победа в двух играх, норвежцы потерпел два поражения в двух играх. В стартовом матче ЧМ Норвегия уступила России 2:5.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Норвегия - Чехия - 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Голы: Гронек - 1 (Ворачек, Фролик), 2:33 - 0:1. Гронек - 2 (Кубалик, Ржепик), 6:34 - 0:2. Линдстрем - 1 (бол., Холес, Мартинсен), 10:14 - 1:2. Фролик - 2 (мен.), 15:32 - 1:3. Фролик - 3 (бол., Ворачек), 23:17 - 1:4. Ржепик - 1 (Кубалик, Гронек), 33:36 - 1:5. Улден - 1 (Улимб), 40:52 - 2:5. Хитил - 1 (Рутта, Врана), 41:30 - 2:6. Кубалик - 2 (Ян Коварж), 44:52 - 2:7.

Вратари: Хаукеланн (Холм, 40:00) - Грубец.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 24 (9+6+9) - 42 (12+17+13).

Судьи: Каукокари, Шукис.

11 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 9033 зрителя.

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