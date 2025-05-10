Хоккей
10 мая, 15:41

Сборная Казахстана победила Норвегию на чемпионате мира

Сергей Ярошенко
Сборная Казахстана обыграла Норвегию.
Фото Reuters

Сборная Казахстана одержала победу над Норвегией в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 2:1.

За казахстанскую команду заброшенными шайбами отметились Роман Старченко и Владимир Волков. У норвежцев единственный гол на счету Йоханнесса Йоханнессена.

Казахстан набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. Следующий матч на турнире команда проведет 11 мая против Германии. Словения в этот же день сыграет с Чехией.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Казахстан — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Йоханнесен — 1 (Эльвсвен, Эстрем Сальстен), 5:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Михайлис, Орехов), 25:08 — 1:1. Волков — 1 (Асетов, Кайыржан), 52:08 — 1:2.

Вратари: Норманн (57:14) — Павленко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (6+10+15) — 21 (5+11+5).

Судьи: Викман, Стано.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
  10.05.2025

    Прежде чем позориться, проверять надо. Австрия, Швейцария не являются странами НАТО.

    10.05.2025

  • Yadamsuren Sh

    Натовский турнир с натовским Казахстаном

    10.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    аутсайдер КХЛ поимел целую страну))) преставляете что бы с Норвегией сделал Амур или Нефтехимик?))):laughing:

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Молодцы казахи.

    10.05.2025

  • Случайно здесь

    С Чехией сыграет не Словения, а Норвегия.

    10.05.2025

  • Спринт

    Казахстан был хуже по игре, но лучше по счету на табло. Главное результат! Молодчики степняки, что выдержали "навал" викингов в последней трети матча.

    10.05.2025

