Сборная Казахстана победила Норвегию на чемпионате мира

Сборная Казахстана одержала победу над Норвегией в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 2:1.

За казахстанскую команду заброшенными шайбами отметились Роман Старченко и Владимир Волков. У норвежцев единственный гол на счету Йоханнесса Йоханнессена.

Казахстан набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. Следующий матч на турнире команда проведет 11 мая против Германии. Словения в этот же день сыграет с Чехией.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Казахстан — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Йоханнесен — 1 (Эльвсвен, Эстрем Сальстен), 5:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Михайлис, Орехов), 25:08 — 1:1. Волков — 1 (Асетов, Кайыржан), 52:08 — 1:2.

Вратари: Норманн (57:14) — Павленко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (6+10+15) — 21 (5+11+5).

Судьи: Викман, Стано.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.