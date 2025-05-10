Сборные Норвегии и Казахстана сыграют в матче группового этапа чемпионата мира 2025 в субботу, 10 мая. Игра состоится на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Начало — в 13.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Норвегия — Казахстан будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира по хоккею 2025 пройдет с 9 по 25 мая. Турнир примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

Сборные России и Беларуси не принимают участие в ЧМ. ИИХФ продлила отстранение от международных турниров под своей эгидой. Действующий чемпион мира — сборная Чехии.