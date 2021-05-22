Норвегия — Германия: видеообзор матча ЧМ-2021
17:10
Сборная Германии победила Норвегию во второй день чемпионата мира-2021. Счет игры группы B в Риге — 5:1.
В этом обзоре вы можете посмотреть лучшие моменты и все голы матча Норвегии и Германии. Больше всего шайб было во втором периоде — четыре (3:1 в пользу немецкой команды). Первую и третью 20-минутки норвежцы проиграли с минимальным перевесом — 0:1.
После этой встречи и стартовой игры на ЧМ-2021 с Италией (9:4) лучшие бомбардиры сборной Германии Лукас Райхель и Марцель Небельс имеют в своем активе по 5 очков, а у Леонарда Пфедерля — 4.
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