Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Норвегия — Германия: видеообзор матча ЧМ-2021

17:10
Теги:

Сборная Германии победила Норвегию во второй день чемпионата мира-2021. Счет игры группы B в Риге — 5:1.

В этом обзоре вы можете посмотреть лучшие моменты и все голы матча Норвегии и Германии. Больше всего шайб было во втором периоде — четыре (3:1 в пользу немецкой команды). Первую и третью 20-минутки норвежцы проиграли с минимальным перевесом — 0:1.

После этой встречи и стартовой игры на ЧМ-2021 с Италией (9:4) лучшие бомбардиры сборной Германии Лукас Райхель и Марцель Небельс имеют в своем активе по 5 очков, а у Леонарда Пфедерля — 4.

Протокол матча Норвегия — Германия — на этой странице.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд