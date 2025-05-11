Хоккей
11 мая, 23:32

Чехия обыграла Норвегию благодаря голу Пастрняка

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк (слева) в матче против Норвегии.
Фото Reuters

Сборная Чехии обыграла Норвегию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2:1.

Команды забили все три шайбы во втором периоде встречи. На 3-й минуте забил форвард чехов Якуб Флек, на 9-й минуте отличился защитник норвежцев Стиан Сольберг. На 14-й минуте победную шайбу забросил нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк.

Сборная Чехии занимает третье место в группе B с 5 очками в 2 матчах. Норвегия потерпела второе подряд поражение на ЧМ-2025, команда еще не набрала ни одного очка и идет на шестой строчке в группе.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Чехия — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Флек — 1 (Лауко), 22:14 — 0:1. Сольберг — 1 (Берглунд, Сальстен), 28:03 — 1:1. Пастрняк — 1 (Гронек), 33:20 — 1:2.

Вратари: Арнтцен — Веймелка.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (5+6+12) — 33 (11+15+7).

Судьи: Викман, Лангин.

11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
