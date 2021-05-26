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Николишин – о матче сборной России против Дании: «Надо исправлять ошибки, совершенные в игре со словаками»

15:31
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Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Дании на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Надо исправлять ошибки, совершенные в игре со словаками — позиционная игра должна быть более эффективная и разнообразная. Это также переход от обороны к атаке, потом, игра в меньшинстве должна улучшиться. Ну и настрой на игру должен быть. Датчане обыграли шведов. То, что они потом тяжело сыграли с британцами, ни о чем не говорит. Надо готовиться, все соперники достаточно сильные, обученные, грамотные и мотивированные. Поэтому простой игры не будет.

Я не понимаю, как можно расслабиться на чемпионате мира. Если игроки себе такое позволяют, нечего там делать. А когда они еще сами об этом заявляют, для меня это нонсенс», - приводит слова Николишина «Газета.Ru».

Матч Россия — Дания пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 16:15 по московскому времени. Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, у которых девять очков.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/26/n_16024046.shtml

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры