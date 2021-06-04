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Николишин не считает позором поражение от Канады в 1/4 финала чемпионата мира

00:18
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Тренер Андрей Николишин не считает поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира позором.

«Категорически не согласен, что это позор. Мы проиграли Канаде, а не Италии. В четвертьфинале, в овертайме. Хорошая игра была. Тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы. Ждали своего момента до овертайма. То, что мы не выиграли, — это хоккей в его лучшем воплощении. Была тактическая борьба, в которой канадцы лучше преуспели, чем мы», — сказал Николишин в эфире «Матч ТВ».

В полуфинале чемпионата мира сборная Канады сыграет с командой США. Матч состоится 5 июня.

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