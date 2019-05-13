Никита Зайцев: "Ждали, что чехи будут играть с Россией агрессивно и провоцировать"

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился мнением от игры с Чехией (3:0) на групповом этапе чемпионате мира-2019.

– Много хороших игроков у чехов, – заявил Зайцев. – Ждали, что они будут ловить нас на контратаках, играть агрессивно, провоцировать. Вообще мы сыграли хороший матч как команда. Нужно убрать лишние потери, упростить игру. Каждый пытается почувствовать друг друга.

– От матча к матчу растете?

– Однозначно мы добавляем! По сравнению с первой встречей была другая игра, сегодня правильно сыграли. Норвегия могла забить еще в первом периоде.

– В третьем периоде у Чехии проходило больше атак с ходу. Устали?

– Не знаю, надо запись посмотреть. Не чувствовал, что у них больше стало атак проходить. Может им надо забить два гола – поэтому.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций