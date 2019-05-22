Никита Зайцев: "Сократил бы количество команд на чемпионате мира"

Защитник сборной России Никита Зайцев в интервью "Известиям" признался, что на месте организаторов чемпионата мира сократил бы количество участников. По его мнению, достаточно по 6 команд в группе.

– Это ваш четвертый чемпионат мира и пятый крупный турнир на уровне национальной сборной. Какие особенности нынешнего первенства бросаются в глаза?

– У нас подобралась очень хорошая команда – много ведущих игроков из НХЛ. Коллектив, похожий на тот, что был на Кубке мира.

– Матчи со слабыми соперниками уровня Италии и Австрии вносят сильный контраст с Кубком мира?

– Ну, да, конечно. Количество таких матчей нужно как-то уменьшать. Мне кажется, надо сокращать количество команд на групповом этапе. Думаю, зрителям это тоже будет интересней.

– Насколько бы вы сократили?

– Пару команд точно можно было бы убрать. Из каждой группы. 12 команд – по шесть в каждой из групп – было бы интересней.