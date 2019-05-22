Никита Зайцев: "После этого сезона Сорокин готов к НХЛ"

Защитник сборной России Никита Зайцев в интервью "Известиям" отметил, что голкипер Илья Сорокин готов к выступлению в НХЛ. Также он рассказал, что пообщался с Ильей Михеевым по поводу перехода в "Торонто"​.

– Год назад вы играли с вратарями КХЛ Василием Кошечкиным и Игорем Шестеркиным, сейчас за вашей спиной Андрей Василевский и Александр Георгиев из НХЛ. Есть разница в стиле игры между представителями двух разных лиг?

– В КХЛ тоже есть хорошие вратари. Но всё равно считаю, что в НХЛ уровень голкиперов выше. Сейчас у нас первый номер – Вася, один из лучших в мире в своем деле. В принципе игра с элитным вратарем сильно отличается от выступления с другими голкиперами, кто бы вместо него ни стоял в воротах. Хотя здесь вообще много хороших вратарей собралось. Тот же Сорока, который просто идеально провел плей-офф в КХЛ и вообще весь сезон. Мастер с большой буквы.

– На ваш взгляд, он готов к НХЛ?

– После этого сезона он готов. Я следил за ЦСКА во время плей-офф – считаю, что Илья стал другим человеком, серьезно вырос. Мне кажется, он уже способен двигаться дальше и ему нужно делать следующий шаг.

– С Ильей Михеевым обсуждали его переход в "Торонто"?

– Я его встретил в сборной во время чешского этапа Евротура. Вкратце рассказал Илье, чего ему ждать в НХЛ.

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