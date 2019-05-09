Никита Зайцев: "Игра с Норвегией будет носить тренировочный характер? ЧМ – не тренировочный турнир"

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился ожиданиями от предстоящего в пятницу первого матча чемпионата мира с Норвегией.

– В аэропорту вас встречали болельщики, но не все фотографировались и давали автографы. Почему?

– Это не болельщики, а люди, собирающие карточки. Они берут автографы и потом их продают. Наверное, поэтому не все останавливались.

– Завтрашний матч с Норвегией с учетом силы соперника будет скорее носить тренировочный характер?

– Завтра не тренировочный турнир начинается. Какой тренировочный характер может быть? Игра начнется, вот и посмотрим, как все пойдет.

– Что знаете о сборной Норвегии?

– Дисциплинированная команда, играющая, как и все сегодня, в современный хоккей.

– Была надежда перед тем, как ехали в сборную, что в отличие от "Торонто" получите шанс сыграть в большинстве?

– Она была. Но меня это особо не волнует. Моя задача – выходить и выполнять то, что требуют.

– В последнем перед чемпионатом мира матче с Чехией у вашей пятерки многое получалось. Почувствовали особый драйв?

– Собраны отличные хоккеисты. По ходу турнира будем добавлять. Мы пятерками здесь не играем, но их тройка (Овечкин-Кузнецов-Капризов – прим. "СЭ") смотрелась отлично.

– Как вы договариваетесь с вашим напарником Орловым, получается больше ходить в атаку, чем у себя в клубе?

– Будем действовать по ситуации. Никаких запретов у нас нет. Будем стараться поддерживать нашу атаку. Функции у нас немного разные в сборной, чем в клубах. Повторюсь, надо начать турнир, а там посмотрим. (Алексей Шевченко)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России