Никита Задоров: "В матчах чемпионата мира надо больше думать головой, чем в НХЛ"

Защитник Никита Задоров, присоединивший к сборной России только утром в день матча с Австрией (5:0), заверил, что сможет перестроить свою игру и станет действовать менее жестко, чем в НХЛ.

– Гавриков говорил, что ему пришлось тяжело играть с листа после перелета из Северной Америки. Вы прилетели только утром в день матча с Австрией.

– Я нормально себя чувствовал. Выпил таблетку и поспал в самолете семь часов, как и ночью. Все нормально.

– После такого тяжелого плей-офф обычно хочется отдохнуть. Почему вы решили поехать в сборную?

– Планы были побороться за Кубок Стэнли. Тяжело проигрывать серию в седьмом матче. Но настрой и силы еще были, все-таки я летом готовился к длинному сезону. Так и получается. В сборную пытался приехать уже пару лет, но получал травмы. Как сейчас пригласили, то сразу сказал, что поеду.

– Все боятся, что из-за жесткого стиля игры вы будете часто удаляться в матчах чемпионата мира, как и в НХЛ.

– Со мной этот вопрос обсуждали. Но я не часто получаю удаления в НХЛ. По-моему, это журналисты придумали.

– Разве не так?

– За грубость, когда команды остаются играть в формате "4 на 4" или за силовой прием? Это фигня, а не удаления. С моей стороны нет подножек и зацепов. Бывают удаления из-за того, что я большой. На чемпионате мира буду играть немного по-другому, поскольку европейские хоккеисты не привыкли к такому физическому воздействию. Если в НХЛ я шел в полную силу, атакуя человека у борта, то здесь буду сдерживаться, стану смотреть, ждет игрок удара или нет. Тут надо больше головой думать.

– Реально перестроиться так быстро?

– Привыкну. Здесь площадка большая, поэтому столкновений меньше. Здесь тяжело найти силовой прием. Игроки сразу отбрасываются или пас дают. Сегодня была пара моментов, я соперников в борт припечатал – все прошло нормально.

– С Раффлем чуть не подрались?

– Ерунда. Чуть потолкались после свистка и все.

– Насколько пристально следили за чемпионатом мира, представляете, кто и с кем играет в одной группе?

– Я знаю, что сборная России – сильная. Не важно, кто с нами в группе играет. Надо выходить и всех обыгрывать. (Алексей Шевченко)

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