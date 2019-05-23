Никита Задоров: "Приехали в Братиславу, чтобы выиграть золото чемпионата мира"

Защитник сборной России​ Никита Задоров перед матчем 1/4 финала мира против США отметил, что команда настроена на победу в турнире. По его словам, хоккеисты готовы играть с любым соперником.

– Мы приехали в Братиславу, чтобы выиграть золото чемпионата мира, поэтому должны обыгрывать любого соперника, независимо от того, кто выходит против нас на лед, – цитируют "Известия" Задорова. – Изначально не выбирали, с кем играть – просто старались выиграть все матчи в группе. Раз попали на США в четвертьфинале, значит, надо побеждать их. Без разницы, против кого выходить на лед. Если покажем свою игру, как во встрече со Швецией, то всё будет нормально.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – США. Начало – 17.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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