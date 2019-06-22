Никита Задоров: "Из десяти матчей мы один проиграли, но девять следующих полюбому выиграли бы"

Защитник сборной России Никита Задоров в интервью "СЭ" выразил свое отношение к игре сборной Финляндии. Напомним, россияне проиграли финнам (0:1) в полуфинале последнего чемпионата мира.

– Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы российские хоккеисты играли, как финны. Согласны?

– Да, согласен. Вы, болельщики, хотели бы видеть, как Саша Овечкин или Женя Малкин взял шайбу и захреначил ее в стекло, чтобы она вылетела в среднюю зону, а мы бы пошли меняться? Дальше выходят Кучер с Гусем, и они то же самое делают?

– Такими игроками забросили ноль шайб.

– Это одна игра. Могли забить – вратарь на голове стоял. Многие сыграли лучший матч в карьере – кусали, под шайбы ложились. У Сани Овечкина был момент, но не попал в девятку. Нас обыграли 1:0. Если бы проиграли 3:7, как в Ванкувере, можно было мусолить это. Просто так сложилось.

– Но финны в основе своей выступают в местной лиге или четвертом звене "Йокерита".

– Из десяти матчей мы один проиграли, но девять следующих полюбому выиграли бы. Сто процентов. У нас было бы больше шансов, если бы встречались на маленькой площадке, потому что там не нужно по углам возить, и хоккей был бы быстрее в 15 раз. Все наши заслуженные ветераны говорят, что комбинационный хоккей нужен на большой площадке, как мы играли. Конечно, нет! В чем они правы? (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

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