Никита Задоров: "Два десятка чернорабочих вышли на лед и перебегали нас"

Защитник сборной России Никита Задоров - о полуфинале чемпионате мира против Финляндии (0:1).

- Согласны, что заданный стандарт судейства был только на пользу финнам?

- Да нормально, это же плей-офф. Судьи не штрафуют за что-то, за что могли наказать по ходу группового этапа, закрывают глаза. Мне кажется, сегодня все было нормально. И мы придерживали финнов, и они нас. Все боролись, хотели выиграть, судьи давали играть. Не в нашем положении сейчас пенять на арбитров.

- Заметили, что финны старались вас объезжать?

- Нет, не заметил. Правда?

- Было в паре моментов.

- Не знаю, объезжали-не объезжали, все равно они играли в агрессивный хоккей, вбрасывали шайбу в зону, сразу расставались с ней. Действовали по-умному, играли с поднятой головой. Думаю, они хорошо изучили нашу манеру игры и поэтому победили нас.

- На маленькой площадке Финляндия проиграла бы?

- Мне кажется, финны бы сыграли еще лучше, пришлось бы меньше бегать. Они как раз играли в канадский хоккей. В конце они, может быть, подсели, но они здорово играли впятером на пятаке, да и вратарь был хорош.

- Финны во многом получили преимущество за счет того, что играли без ворот в зоне атаки, катали шайбу по борту.

- На маленькой площадке они бы бросали уже не из углов, как сейчас. Там с любой позиции бросишь – уже опасно. Игра была бы более открытой, было бы больше заброшенных шайб. А так – это финский хоккей, они как чеккеры, забрасывали, кусались за шайбу. 23 чернорабочих вышли на лед и просто перебегали нас, выиграли матч.

- Следующий чемпионат мира пройдет уже на маленьких площадках. Это хорошо?

- Для меня – да, я больше люблю маленькие площадки. К тому же, тяжело перестроиться на большие после 82 игр в НХЛ, я привык игры через 3-4. Хоккей станет интереснее, пропадет возня в углах, все будет происходить внутри, станет гораздо больше бросков. Болельщикам будет интереснее смотреть, а это самое главное. (Игорь Еронко)

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