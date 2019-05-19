Никита Нестеров назвал Кубок Гагарина своим первым серьезным трофеем

Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл "Авангард" (счет в серии: 4-0).

– Когда держал Кубок, было ощущение... Тяжести. Он немало весит (смеется). Впечатления после победы? Конечно, только хорошие. ЦСКА давно не выигрывал – мы долго шли к этой победе. Было очень приятно сделать это, особенно при всей моей семье, они тоже были на стадионе. Это мой первый серьезный трофей, если не считать олимпийское золото.

– Как проведете день с Кубком Гагарина?

– Еще не готовился к этому. Повезу Кубок в Челябинск. Заедем в мою школу, потом – на какой-нибудь ужин. (Игорь Еронко, Алена Гребенькова)

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