Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров считает, что количество участников чемпионата мира по хоккею стоит сократить. В этом году турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, в нем примут участие 16 сборных.

– У вас есть опыт игры на чемпионате мира. И кубке мира. Какой формат интереснее? Групповой этап ин​тересен или только плей-офф?

– Лучше, как на Кубке мира. Понятное дело, Норвегия, Италия - все хотят играть против лучших игроков. Но лично я бы сократил количество команд, сделал бы турнир короче. (Алексей Шевченко)

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