Нападающий сборной России Никита Кучеров рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

– Сборная начала подготовку к чемпионату мира с поражения от Швеции.

– Все нормально, сделали выводы, тренеры указали на ошибки, что надо делать, а что нет. Для многих ребят первая игра, был сумбур, надо вкатиться потихоньку. Считаю, все нормально, ждем следующей игры.

– Вы и ваши партнеры по "Тампе" отошли от сезона в НХЛ?

– Думаю, да. Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель. Все мысли о сборной. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Кучерова – скоро в "СЭ"

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