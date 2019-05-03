Нападающий сборной России Никита Кучеров рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.
– Сборная начала подготовку к чемпионату мира с поражения от Швеции.
– Все нормально, сделали выводы, тренеры указали на ошибки, что надо делать, а что нет. Для многих ребят первая игра, был сумбур, надо вкатиться потихоньку. Считаю, все нормально, ждем следующей игры.
– Вы и ваши партнеры по "Тампе" отошли от сезона в НХЛ?
– Думаю, да. Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель. Все мысли о сборной. (Алексей Шевченко)
Полностью интервью Кучерова – скоро в "СЭ"
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