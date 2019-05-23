Никита Гусев заявил, что американцы много ошибались

Герой матча 1/4 финала чемпионата мира с США (4:3), нападающий сборной России Никита Гусев, который набрал 3 (1+2) очка в этой игре, подвел итоги встречи.

- Что сегодня было самое сложное? Чем этот матч отличался от матча со шведами?

- Самое сложное было удержать преимущество, потому что мы несколько раз вели, и надо было проще, может где-то сыграть. Они сами много ошибались, надо было наказать их за эти ошибки.

- Играете с каждым матчем все лучше и лучше. Уже чувствуете себя на 100 процентов готовым?

- Сейчас так складывается ситуация. То, что надо выходить и решать моменты. Их не так много.

- Американцы самый сильный соперник?

- Не могу сразу оценить. Они сегодня хорошо играли, в основном в нападении. Ноль проблем создавали в зоне обороны. Может,в нападении лучше играли, но в защите чуть-чуть хуже.

- Запас этой сборной не реализован даже на 50 процентов?

- Думаю, да. Можем играть намного лучше и есть куда стремиться. (Алексей Шевченко)

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