Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против Дании

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что форвард «Калгари» Никита Нестеров может попасть в заявку сборной России на матч группового этапа ЧМ с Данией.

«Никита Нестеров уже прошел трехдневный карантин, теперь тренируется. И на игру с командой Дании мы планируем его заявить. Сейчас же главное — игра со сборной Словакии. Команда готовится к матчу», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет сегодня — в понедельник, 24 мая, начало — в 16:15 мск. Матч с Данией состоится 26 мая.