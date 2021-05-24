Нестеров может сыграть за сборную России по хоккею в матче ЧМ против Дании
11:07
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что форвард «Калгари» Никита Нестеров может попасть в заявку сборной России на матч группового этапа ЧМ с Данией.
«Никита Нестеров уже прошел трехдневный карантин, теперь тренируется. И на игру с командой Дании мы планируем его заявить. Сейчас же главное — игра со сборной Словакии. Команда готовится к матчу», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет сегодня — в понедельник, 24 мая, начало — в 16:15 мск. Матч с Данией состоится 26 мая.
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