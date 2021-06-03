Несколько российских болельщиков не могут попасть на матч Россия — Канада
20:16
Около десятка российских болельщиков не смогли попасть на хоккейный матч Россия — Канада, несмотря на купленные билеты.
Пара фанатов приехала из Германии, но немецкий сертификат о том, что оба переболели коронавирусом, не приняли на проходе. Согласно правилам, принимаются только латвийские документы.
Еще два болельщика не попали на матч из-за того, что еще не завершился период после получения второй дозы вакцины — прошло 12 дней, а не 14.
Также к арене пришли два болельщика из Пскова, которые рассчитывают попасть на арену без билета.
Русские болельщики приехали из Пскова и собираются попасть на матч с Канадой. Тактика очень крутая) pic.twitter.com/VbpD5jJFZt— DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021
Стоимость одного билеты на четвертьфинал — 165 евро.
(Дмитрий Кузнецов)
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