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Немчинов – об Овечкине: «То, что он не приедет на ЧМ-2021 – потеря для сборной»

15:04
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Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал отсутствие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в составе сборной России на чемпионате мира-2021 в Латвии.

«То, что Овечкин не приедет, — конечно, потеря. Александр — один из лучших игроков мирового хоккея на данный момент. Бьет один рекорд за другим. В то же время, можно и его понять: все-таки длинная хоккейная карьера, случаются микротравмы, которые надо будет залечивать. Кроме того, как-то могла повлиять и ситуация с контрактом с «Вашингтоном» — он ведь становится свободным агентом. Думаю, если бы он был на сто процентов готов, то приехал бы», - приводит слова Немчинова «Газета.Ru».

24 мая ФХР сообщила, что Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет 24 мая, начало — в 16.15 мск.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/24/n_16015670.shtml

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