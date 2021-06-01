Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высказал мнение по поводу невыхода сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2021.

«Конечно, невыход Швеции в плей-офф — большая сенсация, — цитирует Немчинова «Газете.Ru». - Они были, наверное, одни из фаворитов. В составе этой команды приехали игроки из НХЛ, игроки, которые выступали в КХЛ, у них очень хорошая сборная. Талантливые молодые игроки. Почему так случилось? Скорее всего это вопрос к тренеру. Видимо, в начале турнира невсерьез восприняли те команды, против которых они играли. Недонастроились на эти игры».

Шведская сборная проиграла сборной России в серии послематчевых буллитов (2:3 Б). Этот результат не позволил скандинавской команде пробиться в плей-офф турнира.