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Немчинов: «Невыход Швеции в плей-офф — большая сенсация»

08:30
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Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высказал мнение по поводу невыхода сборной Швеции в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2021.

«Конечно, невыход Швеции в плей-офф — большая сенсация, — цитирует Немчинова «Газете.Ru». - Они были, наверное, одни из фаворитов. В составе этой команды приехали игроки из НХЛ, игроки, которые выступали в КХЛ, у них очень хорошая сборная. Талантливые молодые игроки. Почему так случилось? Скорее всего это вопрос к тренеру. Видимо, в начале турнира невсерьез восприняли те команды, против которых они играли. Недонастроились на эти игры».

Шведская сборная проиграла сборной России в серии послематчевых буллитов (2:3 Б). Этот результат не позволил скандинавской команде пробиться в плей-офф турнира.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/01/n_16046198.shtml

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры