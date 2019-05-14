"Нельзя вести себя как обезьяны". Защитник Словакии раскритиковал поведение болельщиков

Защитник сборной Словакии Мартин Фехервари после матча группового турнира чемпионата мира с командой Канады (5:6) раскритиковал поведение болельщиков. Фанаты стали свистеть во время исполнения гимна Канады и бурно выражать недовольство решениями арбитров.

– Мои чувства не описать словами. Такой ярости я еще не испытывал, – цитирует Фехервари Hokej.sk. – Я выругался и сломал клюшку, так как был очень зол. Потом это сменилось грустью, ведь пропустить за полторы секунды до конца ужасно обидно. Не могу это объяснить.

Не собираюсь обвинять арбитров, но реакцию трибун не одобряю. Мы все чувствовали себя отвратительно, но нельзя вести себя как обезьяны и кидаться бутылками. Нужно с гордостью принимать поражение и не вести себя так. Нас могут наказать за это, такого нельзя допускать. Честно или нет выиграла Канада, но нужно это принять.

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