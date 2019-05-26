"Не знаю, как он это сделал". Ковальчук - о спасении Василевского в концовке матча с Чехией

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что голкипер Андрей Василевский является первой звездой матча за бронзу чемпионата мира-2019 против Чехии (3:2 Б). Вратарь отразил все буллиты в серии, а также совершил ряд спасений по ходу встречи.
- У обеих команд были очень хорошие шансы, - сказал Ковальчук в интервью IIHFю - У них был отличный шанс за пять секунд до конца игры – не знаю, как Василевский спас. Он, конечно, первая звезда. Чемпионат мира – всегда большое обытие для страны. Мы играли для фанатов.
Ilya Kovalchuk speaks aout @russiahockey's bronze win#RUSCZE #IIHFWorlds @LAKings pic.twitter.com/oDh9YUvQWY— IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.
Кажется, нам немного повезло в самой концовке. Ой.#RUSCZE #IIHFWorlds pic.twitter.com/JrjqPdA8TF— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 26 мая 2019 г.
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