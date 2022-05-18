Нападающий сборной Швейцарии Амбюль повторил рекорд по числу матчей на ЧМ по хоккею

Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира.

На счету 38-летнего форварда 119 матчей. Столько же у немецкого хоккеиста Удо Кисслинга.

В 119 матчах за сборную Швейцарии Амбюль набрал 52 (22+30) очка. В составе национальной команды он выступает с 2002 года.

В текущем сезоне Амбюль, выступая за «Давос» в Национальной швейцарской лиги, набрал 31 (13+18) очков в 49 матчах.

Следующий матч чемпионата мира-2022 Швейцария проведет против Канады 21 мая.