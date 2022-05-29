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Сегодня, 23:11

Нападающий Филппула стал первым финном, который попал в «Тройной золотой клуб»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валттери Филппула (№51).
Фото AFP

Нападающий Валттери Филппула стал первым финном, который попал в «Тройной золотой клуб».

В составе сборной Финляндии 38-летний форвард выиграл чемпионат мира-2022. В финале финны обыграли в овертайме Канаду — 4:3.

Также в 2022 году Филппула вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Пекине.

Кубок Стэнли он брал в 2008 году в составе «Детройта».

В состав «Тройного золотого клуба» ранее входили 29 хоккеистов — 11 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха.

Валтери Филппула
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